Καναδάς: Ένοπλος πυροβόλησε 14 ανθρώπους στην ελληνική συνοικία στο Τορόντο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 09:16

Ένοπλος πυροβόλησε 14 ανθρώπους στην ελληνική συνοικία του Τορόντο, όχι μακριά από το κέντρο της οικονομικής πρωτεύουσας του Καναδά, περί τις 22:00 την Κυριακή (τοπική ώρα· περί τις 05:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια νέα γυναίκα και άλλοι 13 άνθρωποι να τραυματιστούν, ανάμεσά τους ένα μικρό κορίτσι που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ νεκρός είναι επίσης ο δράστης, γνωστοποίησε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, ο Μαρκ Σόντερς.

Ο Σόντερς τόνισε ότι "εξετάζουμε όλα τα πιθανά κίνητρα (...) δεν κλείνουμε καμιά πόρτα", στην έρευνα που διενεργείται.

Τραυματιοφορείς, πυροσβέστες και αστυνομικοί έσπευσαν μαζικά στη Γκρίκταουν του Τορόντο, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, όπου βρίσκονται δημοφιλή εστιατόρια, καφέ και καταστήματα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο δράστης της επίθεσης χρησιμοποίησε πιστόλι. Ο άνδρας, περίπου 30 ετών, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς.

Super raw & clear Video of #Toronto #Danforth shooter via @arilanise on Instagram. pic.twitter.com/6cbrDFHSOX