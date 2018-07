Γερμανία: 14 τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε λεωφορείο στο Λίμπεκ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 20:33

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο εξ αυτών σοβαρά, από άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστικό λεωφορείο στην πόλη Λίμπεκ της βόρειας Γερμανίας, μεταδίδει η τοπική εφημερίδα Luebecker Nachrichten.

Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί, μεταδίδει το Reuters. Οι εισαγγελικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρχει τρομοκρατικό υπόβαθρο στο περιστατικό ωστόσο ακόμη δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο ύποπτος ήταν πολιτικά ριζοσπαστικοποιημένος.

Η αστυνομία του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, στο οποίο βρίσκεται το Λίμπεκ, διευκρίνισε μέσω Twitter ότι δεν σκοτώθηκε κανείς στο περιστατικό. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τον αριθμό των τραυματιών.

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter.