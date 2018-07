Πολιτική θύελλα κατά Τραμπ στις ΗΠΑ - Για "προδοσία" κάνει λόγω πρώην διευθυντής της CIA

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα να εννοηθεί, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του στο Ελσίνκι, ότι δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αλλά εμπιστεύεται τον Βλαντιμίρ Πούτιν όταν του δηλώνει ότι η χώρα του δεν αναμίχθηκε στην προεκλογική διαδικασία το 2016.

Μολονότι δεχόταν πιέσεις από τους επικριτές του, από τις σύμμαχες χώρες, ακόμη και από τους δικούς του συμβούλους, να τηρήσει σκληρή γραμμή, ο Τραμπ δεν είπε ούτε μία επικριτική λέξη για τη Μόσχα ή για κάποιο από τα ζητήματα που έχουν φέρει τις σχέσεις των δύο μεγάλων δυνάμεων στο χαμηλότερο σημείο τους από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Αντιθέτως, κατήγγειλε την "ηλιθιότητα" της δικής του χώρας και ιδίως την απόφαση να διενεργηθεί έρευνα για τη ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές.

Η στάση του Τραμπ εκτιμάται ότι θα προκαλέσει πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ, όπου ο Λευκός Οίκος προσπαθεί επί μήνες να καταρρίψει τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ είναι απρόθυμος να υψώσει το ανάστημά του στον Πούτιν.

Οι δηλώσεις του χαρακτηρίστηκαν "προδοτικές" από έναν πρώην διευθυντή της CIA και καταδικάστηκαν ως "επαίσχυντες" από έναν Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, αν και άλλοι Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί ήταν πιο επιφυλακτικοί στις αντιδράσεις τους.

Η σύνοδος κορυφής με τον Πούτιν έγινε λίγα εικοσιτετράωρα αφότου ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μιούλερ παρέπεμψε 12 Ρώσους πράκτορες με την κατηγορία της κυβερνοεπίθεσης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Δημοκρατικού Κόμματος και την κλοπή χιλιάδων εγγράφων.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία παρενέβη στις εκλογές του 2016 για να τον βοηθήσει να κερδίσει την υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον, ο Τραμπ είπε ότι δεν έχει πειστεί. "Δεν βλέπω κανέναν λόγο γιατί θα έπρεπε να είναι" η Ρωσία, σχολίασε, επισημαίνοντας ότι ο πρόεδρος Πούτιν το αρνήθηκε κατηγορηματικά, για άλλη μία φορά, σήμερα.

Πριν καν ξεκινήσει η σύνοδος, ο Τραμπ επέρριψε ευθύνες στη χώρα του για την επιδείνωση των σχέσεων των δύο πλευρών. "Η σχέση μας με τη Ρωσία ΠΟΤΕ δεν ήταν τόσο άσχημη, χάρη στα πολλά χρόνια της αμερικανικής ανοησίας και ηλιθιότητας και τώρα, του Κυνηγιού Μαγισσών", έγραψε στο Twitter.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών του απάντησε, επίσης στο Twitter: "Συμφωνούμε".

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, οι δημοσιογράφοι πίεσαν τον Τραμπ να επικρίνει τη Ρωσία αλλά εκείνος το απέφυγε. Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί υπεύθυνη τη Ρωσία για τις κακές σχέσεις, απάντησε: "Θεωρώ υπεύθυνες και τις δύο χώρες. Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ υπήρξαν ανόητες. Όλοι μας ήμασταν ανόητοι" είπε, προτού στρέψει τη συζήτηση στη νίκη του στις εκλογές. "Νίκησα εύκολα τη Χίλαρι Κλίντον και ειλικρινά, τη νικήσαμε... Κερδίσαμε εκείνη την κούρσα και είναι ντροπή να υπάρχει έστω και ένα συννεφάκι στο θέμα αυτό", είπε.

Οι θερμές δηλώσεις του για τη Ρωσία προκάλεσαν επίσης εντύπωση δεδομένου ότι την περασμένη εβδομάδα επέπληξε κατ' επανάληψη τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βρετανία. Όταν ρωτήθηκε αν ο Πούτιν είναι εχθρός, είπε: "Στην πραγματικότητα τον αποκάλεσα ανταγωνιστή και είναι καλός ανταγωνιστής και πιστεύω ότι η λέξη ανταγωνιστής είναι κοπλιμέντο".

Ο Πούτιν επισήμανε πόσο σημαντικό είναι οι δύο χώρες να συνεργάζονται και επαίνεσε τον Τραμπ. Κάποια στιγμή διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου για να του δωρίσει μια μπάλα ποδοσφαίρου. Όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να κερδίσει ο Τραμπ τις εκλογές του 2016 και αν είχε δώσει οδηγίες σε Ρώσους αξιωματούχους να τον βοηθήσουν, απάντησε ότι επιθυμούσε μια νίκη του Τραμπ αλλά χαρακτήρισε "ανοησίες" τους ισχυρισμούς περί ρωσικής ανάμιξης.

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ προειδοποίησε ότι η στάση του Τραμπ στέλνει μήνυμα "αδυναμίας" στη Μόσχα. "Χαμένη ευκαιρία από τον πρόεδρο Τραμπ" χαρακτήρισε ο Γκρέιαμ, με ανάρτησή του στο Twitter, το γεγονός ότι ο πρόεδρος δεν επέρριψε ευθύνες στη Ρωσία για την ανάμιξή της στις εκλογές του 2016 και δεν έστειλε μια "ισχυρή προειδοποίηση" προς τη Μόσχα για τη στάση της σε μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες. "Αυτή η απάντηση από τον πρόεδρο Τραμπ θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως ένδειξη αδυναμίας και θα δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα απ' όσα επιλύει", πρόσθεσε.

Ο Τζεφ Φλέικ, Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από την Αριζόνα, γνωστός για την κριτική που ασκεί στον Τραμπ, χαρακτήρισε "επαίσχυντες" τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ελσίνκι.

"Ποτέ δεν πίστευα ότι κάποια μέρα θα έβλεπα τον Αμερικανό πρόεδρό μας να στέκει στο ίδιο βάθρο με τον Ρώσο πρόεδρο και να επιρρίπτει ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη ρωσική επιθετικότητα. Αυτό είναι αισχρό" έγραψε ο Φλέικ στο Twitter.

Ο πρώην διευθυντής της CIA επί Μπαράκ Ομπάμα Τζον Μπρέναν έκανε ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Τραμπ θα πρέπει να καθαιρεθεί από το αξίωμά του γιατί διέπραξε "προδοσία". "Η απόδοση του Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου στο Ελσίνκι φτάνει και ξεπερνάει το κατώφλι της Παράβασης Καθήκοντος. Αγγίζει την προδοσία. Όχι μόνο ήταν ηλίθια τα σχόλιά του, αλλά τον έχει στο τσεπάκι του ο Πούτιν. Ρεπουμπλικανοί Πατριώτες: Πού είστε;" έγραψε ο Μπρέναν στο Twitter.

