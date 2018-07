Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Γερμανίας στο NATO "διορθώνει" τον Τραμπ

Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Γερμανίας στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού επισήμανε ότι τα πραγματικά μεγέθη όσον αφορά την εξάρτηση της χώρας από τη ρωσική ενέργεια είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατήγγειλε πως το Βερολίνο είναι "αιχμάλωτο" της Μόσχας διότι κατ' αυτόν, η ενέργεια που προμηθεύει η Ρωσία καλύπτει το 70% της γερμανικής ζήτησης.

"Ας αναφέρουμε τους σωστούς αριθμούς: Το 2017, μόλις το 24% της ενέργειας που κατανάλωσε η Γερμανία ήταν (φυσικό) αέριο, και το 40% αυτού προήλθε από τη Ρωσία", ανέφερε η γερμανική αποστολή στο μέσω Twitter.

To set the numbers straight: In 2017 only 24% of Germanys energy consumption was gas, 40% came from Russia. That means 9,6% of Russian gas in the overall consumption. If we add oil from Russia the total share is 23%, still far from 70% @GERonEconomy @GermanyDiplo