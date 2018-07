Ο Τζέρεμι Χαντ νέος υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας

Τον Τζέρεμι Χαντ, υπουργό Υγείας και βουλευτή του Συντηρητικού Κόμματος, επέλεξε η Τερέζα Μέι ως διάδοχο του Μπόρις Τζόνσον στο υπουργείο Εξωτερικών, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs.