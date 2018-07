Ταϊλάνδη: Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διάσωσης των εγκλωβισμένων παιδιών

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:51

Τέσσερα και όχι έξι παιδιά – όπως αρχικά είχε αναφερθεί -απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από το πλημμυρισμένο σπήλαιο της Ταϊλάνδης- και μάλιστα πολύ νωρίτερα μάλιστα από το προβλεπόμενο, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμο μέλος της ιατρικής ομάδας της επιχείρησης διάσωσης.

Όπως έγινε γνωστό, τα παιδιά έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο της γειτονικής πόλης Τσιάνγκ Ράι.

Ο ίδιος είπε ότι το πρώτο παιδί βγήκε από το σπήλαιο στις 17:40 τοπική ώρα και πρόσθεσε ότι οι διασώστες χρειάζονται ''περίπου 10 ώρες'' για να προετοιμαστούν για την επόμενη φάση της επιχείρησης και ότι σε αυτήν συμμετέχουν 90 δύτες-50 ξένοι και 40 Ταϊλανδοί.

Οι διασώστες αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα στην επικίνδυνη αυτή αποστολή από φόβο για τυχόν άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Ο απεσταλμένος του BBC στην περιοχή, ο Νταν Τζόνσον, μετέδωσε ότι οι γιατροί εξέτασαν το Σάββατο τα παιδιά και κατέληξαν σε μια λίστα με σειρά προτεραιότητας αποφασίζοντας να βγάλουν έξω πρώτα τα πιο αδύναμα.

Δεκατρείς ιατρικές ομάδες βρίσκονταν έξω από το σπήλαιο, η καθεμία εξοπλισμένη με το δικό της ελικόπτερο και ασθενοφόρο, ένα για καθένα από τα 12 παιδιά και τον προπονητή τους.

Το πρώτο παιδί που διασώθηκε

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Daniel Shutton, απεσταλμένο του αυστραλιανού network ten, το πρώτο παιδί που απεγκλωβίστηκε από το σπήλαιο είναι ο Mongkol "Mark" Boonpiam, ηλικίας 14 ετών. Το παιδί έχει μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Chiang Rai Prachanukraw.





Mongkol "Mark" Boonpiam was - according to Thai media - the first to be rescued. He is 14. #tennews #ThamLuang #ThaiCave pic.twitter.com/pIGHkCRER0