Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς στην εφημερίδα Capital Gazette στο Μέριλαντ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 00.13

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς μέσα στην αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας Capital Gazzete στην Κομητεία Ανν Αρούντελ στο Μέριλαντ.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε την ύπαρξη νεκρών, καθώς και το ότι ένας ύποπτος ως δράστης έχει συλληφθεί. Δημοσιογράφος δήλωσε ότι πολλοί εργαζόμενοι στην εφημερίδα δέχθηκαν πυροβολισμούς μέσα από μια γυάλινη πόρτα.

Οι αρχές ανακρίνουν τον βασικό ύποπτο για να εξακριβώσουν τα κίνητρά του.

Gunman shot through the glass door to the office and opened fire on multiple employees. Can't say much more and don't want to declare anyone dead, but it's bad.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε μέσω Twitter ότι έχει ενημερωθεί για την κατάσταση.

Prior to departing Wisconsin, I was briefed on the shooting at Capital Gazette in Annapolis, Maryland. My thoughts and prayers are with the victims and their families. Thank you to all of the First Responders who are currently on the scene.