Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς στην εφημερίδα Capital Gazette στο Μέριλαντ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.16

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν μέσα στην αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας Capital Gazzete στην Κομητεία Ανν Αρούντελ στο Μέριλαντ, ανέφεραν σήμερα ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας και αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα.

Το Fox News μετέδωσε ότι ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη αφού πυροβόλησε και σκότωσε "πολλούς" ανθρώπους. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Φιλ Ντέιβις είπε ότι πολλοί άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το CBS, που επικαλέστηκε δύο ανώνυμες πηγές, υπάρχουν τέσσερις νεκροί.

Δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί ο αριθμός θυμάτων.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall.