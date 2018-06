Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για πΓΔΜ και Αλβανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την πΓΔΜ και την Αλβανία, με την προϋπόθεση να σημειωθεί πρόοδος στην υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η συμφωνία επιβεβαιώθηκε στο γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορεία DPA από διπλωματικές πηγές, μετά τις συνομιλίες των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.

Ορισμένα κράτη μέλη εξέφρασαν ανησυχίες για τα επίπεδα διαφθοράς στις δύο χώρες. Από την πλευρά του ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανίας, Michael Roth, δήλωσε ότι η Αλβανία και η πΓΔΜ έχουν "σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον τομέα του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης".

Η Αλβανία και η πΓΔΜ απέκτησαν καθεστώς υποψήφιας χώρας το 2014 και το 2005 αντίστοιχα. Εάν σημειώσουν επαρκή πρόοδο στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, οι πρώτες συνομιλίες μπορούν να ξεκινήσουν στο τέλος του 2019, σύμφωνα με την απόφαση των υπουργών.

