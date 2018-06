Τραμπ: Η Harley-Davidson έψαχνε δικαιολογία για να μεταφέρει δραστηριότητες εκτός ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε κατά της γνωστής εταιρείας κατασκευής μοτοσικλετών Harley-Davidson την Τρίτη, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποιεί την ένταση γύρω από τους δασμούς σε διεθνές επίπεδο για να μεταφέρει την παραγωγή της εκτός ΗΠΑ.

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα μεταφέρει μέρος της παραγωγής της στην Ευρώπη, προκειμένου να αποφύγει τα αντίμετρα - δασμούς στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων που επέβαλε η ΕΕ, σε απάντηση στους δασμούς Τραμπ.

"Νωρίτερα εντός του έτους η Harley-Davidson είχε πει ότι θα μεταφέρει μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της από την Πόλη του Κάνσας στην Ταϊλάνδη. Αυτό έγινε πολύ πριν ανακοινωθούν οποιοιδήποτε δασμοί. Άρα, χρησιμοποιούν τους δασμούς/εμπορικό πόλεμο ως δικαιολογία", έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Twitter.

Early this year Harley-Davidson said they would move much of their plant operations in Kansas City to Thailand. That was long before Tariffs were announced. Hence, they were just using Tariffs/Trade War as an excuse. Shows how unbalanced & unfair trade is, but we will fix it.....