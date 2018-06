Τουρκία: Εντοπίστηκαν 10 αλλοδαποί που προσπάθησαν να "παρέμβουν" στις εκλογές - Καταγγελίες για ξυλοδαρμό, νοθεία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:15

"Νομικές διαδικασίες" κατά δέκα αλλοδαπών που ανέφεραν ότι ήταν παρατηρητές των τουρκικών εκλογών αλλά "αποπειράθηκαν να παρέμβουν σε αυτές" ανακοίνωσαν οι τουρκικές αρχές σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

#BREAKING Legal proceedings started against 10 foreigners who posed as observers but attempted to interfere with elections

Νωρίτερα έγινε γνωστό, σύμφωνα πάντα με το τουρκικό πρακτορείο, πως έχουν ληφθεί "δικαστικά, διοικητικά και νομικά μέτρα" σχετικά με θέματα ασφαλείας των εκλογών στην επαρχία Σανλιούρφα.

Ωστόσο, πηγές της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν πως μέλη της έχουν δεχθεί επιθέσεις από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος του Ερντογάν, ενώ προχώρησαν και σε καταγγελίες περί νοθείας.

Σύμφωνα με τον skai.gr, ο βουλευτής του Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Χαλίλ Γιλντίζ, και υποστηρικτές του επιτέθηκαν σε μέλη του φιλοκουρδικού κόμματος HDP μέσα σε γυμνάσιο που χρησιμοποιείται ως εκλογικό τμήμα.

Επίσης, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε εμφανίζονται και φερόμενοι συγγενείς του Γιλντίζ να ρίχνουν επιπλέον ψηφοδέλτια του AKP και του Ερντογάν στις κάλπες.



Επίσης, σε άλλο εκλογικό τμήμα σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης, εντοπίστηκε ένας άνδρας που ψήφισε δύο φορές. Μόλις αναγνωρίστηκε, ο άνδρας άρχισε να φωνάζει και να εξαπολύει απειλές κατά της εφορευτικής επιτροπής.

Worrying reports of election irregularities coming from #Suruc: the town was the site of an armed attack by AKP that left four people dead last week. The town voted overwhelmingly for #HDP in 2015 - with 80% and 68% in June and November #TurkeyElection https://t.co/sL0unZL8Ah