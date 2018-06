Βουλευτής του Ερντογάν χειροδίκησε κατά μελών του φιλοκουρδικού κόμματος

Επεισόδια σημειώθηκαν την Κυριακή στην πόλη Ούρφα, της νοτιοανατολικής Τουρκίας, όταν ο βουλευτής του Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Χαλίλ Γιλντίζ, και υποστηρικτές του επιτέθηκαν σε μέλη του φιλοκουρδικού κόμματος HDP μέσα σε γυμνάσιο που χρησιμοποιείται ως εκλογικό τμήμα.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το skai.gr, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε εμφανίζονται και φερόμενοι συγγενείς του Γιλντίζ να ρίχνουν επιπλέον ψηφοδέλτια του AKP και του Ερντογάν στις κάλπες.



Επίσης, σε άλλο εκλογικό τμήμα σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης, εντοπίστηκε ένας άνδρας που ψήφισε δύο φορές. Μόλις αναγνωρίστηκε, ο άνδρας άρχισε να φωνάζει και να εξαπολύει απειλές κατά της εφορευτικής επιτροπής.



Worrying reports of election irregularities coming from #Suruc: the town was the site of an armed attack by AKP that left four people dead last week. The town voted overwhelmingly for #HDP in 2015 - with 80% and 68% in June and November #TurkeyElection https://t.co/sL0unZL8Ah