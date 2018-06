"Μικρή έκρηξη" σε σταθμό του μετρό στο Λονδίνο

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:38

Μια "μικρή έκρηξη" σημειώθηκε απόψε στον σταθμό Σάουθγκεϊτ του μετρό, στο βόρειο Λονδίνο και η βρετανική αστυνομία κάλεσε τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή αυτή.

Η αστυνομία έχει κλείσει τον σταθμό και ανακοίνωσε ότι ερευνάται ένα "ύποπτο δέμα" που βρέθηκε στην περιοχή. Περίπου μία ώρα μετά την έκρηξη, δεν είχαν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί.

Η έκρηξη είναι "μάλλον απίθανο" να σχετίζεται με τρομοκρατία, ωστόσο οι έρευνες για την υπόθεση αυτή συνεχίζονται, ανακοίνωσε η αστυνομία.

"Η έρευνα συνεχίζεται αλλά δεν πιστεύουμε ότι σχετίζεται με τρομοκρατία αυτήν την ώρα", ανέφεραν μέσω του Twitter οι αστυνομικές αρχές.

We remain at Southgate Tube station in London following a reported minor explosion. A small number of people have been treated at the scene by @Ldn_Ambulance.



No serious injuries reported and enquiries continue. Continue to follow @BTP and @metpoliceuk.