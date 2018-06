Αισιόδοξος ο Τραμπ ενόψει της συνάντησης με τον Κιμ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του και μια κάποια ανυπομονησία σήμερα, μία ημέρα πριν την ιστορική σύνοδο κορυφής με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ- Ουν.

Τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα στη Σιγκαπούρη και το ερώτημα στα χείλη όλων είναι αν ο 71χρονος Τραμπ, που προς έκπληξη όλων δέχθηκε να συναντηθεί με τον Κιμ, θα καταφέρει εκεί που έχουν αποτύχει όλοι οι προκάτοχοί του;

"Χαρούμενος που είμαι στη Σιγκαπούρη, ανυπομονησία στην ατμόσφαιρα!", έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος παρά το φιάσκο της συνόδου της G7 στον Καναδά, όπου οι ΗΠΑ βρέθηκαν απομονωμένες.

Great to be in Singapore, excitement in the air!