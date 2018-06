Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά στο πολυτελές ξενοδοχείο Mandarin Oriental

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 22:40

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα σε πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο του Λονδίνου, πολύ κοντά στην πρεσβεία της Γαλλίας και τα πολυκαταστήματα Harrods.

Η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων Mandarin Oriental Hotel, στη συνοικία Νάιτσμπριτζ, ξέσπασε στις 17.55 (ώρα Ελλάδας). Συνολικά 120 πυροσβέστες από το Τσέλσι, το Κένσινγκτον, το Χάμερσμιθ, το Μπάτερσι και άλλους πυροσβεστικούς σταθμούς έσπευσαν επί τόπου.

We've now got 20 fire engines and around 120 firefighters and officers tackling a fire on the roof of a hotel in #Knightsbridge https://t.co/Q8RMsTDSTf © @jackwmartin_ pic.twitter.com/npRctIYOvk