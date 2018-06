ΗΠΑ: Υπέρ της συνολικής αποπυρηνικοποίησης της Β. Κορέας οι ειδικοί που ενημέρωσαν τη Γερουσία

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι όλες οι προετοιμασίες για τη διάσκεψη της 12ης Ιουνίου με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν "προχωρούν πολύ καλά”, μεταδίδει το ABC News.

"Έχει οικοδομηθεί μια σχέση σε σημαντικό βαθμό. Πολλές διαπραγματεύσεις διεξάγονται ακόμη και πριν από την επίσκεψη. Όπως φαίνεται όλα πηγαίνουν καλά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό διήμερο”, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο.

Νωρίτερα χθες, δύο ειδικοί σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είπαν στους γερουσιαστές στο Καπιτώλιο ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν ν’ απαιτούν μία συνολική και επικυρωμένη αποπυρηνικοποίηση από τη Βόρεια Κορέα.

"Ολοκληρωμένη αποπυρηνικοποίηση, η οποία σημαίνει αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση όλου του (πυρηνικά) σχάσιμου υλικού, αλλά και της δυνατότητας παραγωγής, πρέπει να είναι ο στόχος”, τόνισε ο πρεσβευτής Τζόζεφ Γιαν στην εναρκτήρια δήλωσή του ενώπιον μιας υποεπιτροπής της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας. "Προκειμένου να φτάσουμε στον στόχο αυτό, πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα βήματα δέσμευσης για τη Βόρεια Κορέα στην επερχόμενη διάσκεψη της Σιγκαπούρης”, πρόσθεσε. Ο Γιαν έχει διατελέσει ειδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ για την πολιτική στη Βόρεια Κορέα και υφυπουργός Εξωτερικών για την Κορέα και την Ιαπωνία.

"Πρέπει να διατηρήσουμε τον στόχο της συνολικής αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας”, συμφώνησε άλλος ειδικός στα θέματα της Βόρειας Κορέας, ο δρ Βίκτορ Τσα που είναι υψηλόβαθμος σύμβουλος και κατέχει την έδρα της Κορέας σε κέντρο στρατηγικών διεθνών σπουδών (The Center for Strategic and International Studies). Εξήγησε επίσης ότι "η χαλάρωση της επίτευξης του παραπάνω στόχου μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις τόσο περιφερειακά, όσο και παγκοσμίως”.

Αρκετοί γερουσιαστές ρώτησαν αν το Κογκρέσο πρέπει να έχει ρόλο στην επεξεργασία κι ανάλυση οιωνδήποτε συμφωνιών με τη Βόρεια Κορέα στην περίπτωση που η διάσκεψη μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ την επόμενη εβδομάδα είναι επιτυχής.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια είπε ότι απαιτήθηκε από το Κογκρέσο η επανεξέταση των προσπαθειών που είχε καταβάλει ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα που οδήγησαν στην υπογραφή της διεθνούς συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Κέιν αναρωτήθηκε αν παρόμοια πρωτόκολλα μπορούν να εξεταστούν για οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί με τη Βόρεια Κορέα. "Δεν θα έπρεπε να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο, ώστε μία ενδεχόμενη συμφωνία να αποτελέσει το αντικείμενο ελέγχου από το Κογκρέσο;".

Ο Γιαν απάντησε ότι "η οποιαδήποτε συμφωνία με τη Βόρεια Κορέα” θα πρέπει να οδηγήσει σε "μια συμφωνία ειρήνης”. Το Άρθρο ΙΙ του δεύτερου τμήματος του Συντάγματος των ΗΠΑ, δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο την εξουσία να προχωρήσει σε μία συνθήκη "με τη Συμβουλή και τη Συγκατάθεση της Γερουσίας, υπό τη σύμφωνη γνώμη των 2/3 των γερουσιαστών που θα είναι παρόντες”. Ο πρώην διπλωμάτης έδωσε έμφαση "στην έλλειψη εμπλοκής του Κογκρέσου” στα θέματα που σχετίζονται με τη Βόρεια Κορέα. "Πρακτικά κανένας δεν πηγαίνει στη Βόρεια Κορέα”, είπε. Αμέσως μετά, ο Γιαν έδωσε έμφαση στην ανάγκη περισσότερου "διαλόγου”.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπεν Γκάρντιν επεσήμανε ότι "είναι αναγκαίο να εμπλακεί το Κογκρέσο” σε μελλοντικές συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα.

Αργότερα στη διάρκεια της ακρόασης, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι από το Κονέκτικατ ρώτησε τον Τσα εάν ανησυχεί για το ενδεχόμενο, οι σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ να μπορούν θεωρητικά να χρησιμοποιήσουν μια πιθανή "αποτυχία να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους..., ως μια δικαιολογία άσκησης πιέσεων για μία πρόωρη στρατιωτική παρέμβαση”.

"Δεν είμαι δικηγόρος,” τόνισε ο Τσα. Ωστόσο βασισμένος στα όσα άκουσε, απάντησε ότι "μία προληπτική στρατιωτική παρέμβαση,” απαιτεί την εμπλοκή του Κογκρέσου.

Ο Γιαν πρόσθεσε ότι θα ήταν "πιο καθησυχαστικό εάν μια στρατιωτική ενέργεια είχε εξουσιοδοτηθεί από το Κογκρέσο. Πάντα εξετάζουμε τη στρατιωτική ενέργεια. Ωστόσο, πάντοτε λέμε ότι η Κορεατική Χερσόνησος δεν αξίζει άλλη πολεμική σύγκρουση”, δήλωσε.

Μετά την ακρόαση, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζέιμς Ριστς από το Αϊντάχο είπε στους δημοσιογράφους για τις επικοινωνίες που έχει με τον Λευκό Οίκο και το υπουργείο Εξωτερικών, αναφορικά με την επερχόμενη διάσκεψη για την Βόρεια Κορέα. "Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών που έχουν πει ξεχωριστά ότι η πρόθεσή τους είναι να επιτύχουν μία συνθήκη που θα κατατεθεί στη Γερουσία σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ για επικύρωση”.

Ηγετικά στελέχη τόσο των Δημοκρατικών, όσο και των Ρεπουμπλικάνων στην Γερουσία αφήνουν να εννοηθεί ότι το Κογκρέσο δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια παρακολουθώντας τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προετοιμάζεται για την ιστορική διάσκεψη με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, σχολιάζει το "Politico”.

Οι Δημοκρατικοί προσδιόρισαν από νωρίς τις κόκκινες γραμμές τους θέτοντας σκληρές απαιτήσεις απέναντι στην προοπτική επίτευξης μιας συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικάνοι άφησαν επίσης να εννοηθεί ότι επιθυμούν να διερευνήσουν τους όρους υλοποίησης μιας συμφωνίας αποπυρηνικοποίησης στην Κορεατική Χερσόνησο, στην περίπτωση που οι συνομιλίες προχωρήσουν σ’ ένα τέτοιο επίπεδο.

Οι Ρεπουμπλικάνοι σε γενικές γραμμές εξακολουθούν να υποστηρίζουν τις κινήσεις του προέδρου Τραμπ αναφορικά με τη Βόρεια Κορέα, ενώ αρκετοί παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με το ενδεχόμενο επίτευξης του πλαισίου μιας συμφωνίας πριν από τη διάσκεψη.

Oι Δημοκρατικοί, λίγες εβδομάδες μετά την απόφαση του προέδρου Τραμπ για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ενδιαφέρονται να κρατήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο σ’ ένα αυστηρό πλαίσιο προδιαγραφών και απαιτήσεων γύρω από την κεντρική επιδίωξη της Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγκγιάνγκ.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Κόρκερ (Ρεπουμπλικάνος από το Τενεσί) χαρακτήρισε "ουσιαστικά πρόωρη” κάθε σημερινή προσέγγιση αναφορικά με τον τρόπο που θα διερευνηθεί από το Κογκρέσο ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας. "Πρώτα απ’ όλα ελπίζω ότι θα έχουν μία συμφωνία. Δεν νομίζω ότι αυτό θα συμβεί στην πρώτη συνάντηση, αλλά θα είναι ιδιαιτέρως ευχάριστο εάν συμβεί”, δήλωσε.

Το ηγετικό στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, ο Τζον Κόρνιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα μέλη του Κογκρέσου θα κληθούν ν’ αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις "υποθέτω το λιγότερο, ως προς τις κυρώσεις. Ωστόσο, τώρα βρισκόμαστε στο πλευρό της κυβέρνησης ελπίζοντας για ένα επιτυχές αποτέλεσμα,” τόνισε.

Οι Δημοκρατικοί δεν είναι τόσο αρνητικοί ως προς τον εκ των προτέρων προσδιορισμό των προϋποθέσεων μιας συμφωνίας αποπυρηνικοποίησης με τη Βόρεια Κορέα.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ συμμετείχε με άλλους έξι Δημοκρατικούς στη συγγραφή επιστολής προς τον πρόεδρο Τραμπ, ορίζοντας πέντε βασικές προδιαγραφές: "την αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση” όλων των χημικών, βιολογικών και πυρηνικών όπλων από τη Βόρεια Κορέα, τον μη αναστρέψιμο τερματισμό στις δοκιμές και στην έρευνα στο πλαίσιο του πυρηνικού προγράμματος, την επιβολή περιορισμών αναφορικά με την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων, τη θεσμοθέτηση ελέγχων κι επιθεωρήσεων και τη διασφάλιση του μόνιμου χαρακτήρα όλων των παραπάνω προϋποθέσεων.

"Εάν η συμφωνία δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο πρόεδρος δεν πρέπει να περιμένει την υποστήριξη των Δημοκρατικών στη Γερουσία, στην περίπτωση που προσπαθήσει να καταργήσει τις κυρώσεις” στη Βόρεια Κορέα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σούμερ. Αργότερα πρόσθεσε ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ φέρει μία συμφωνία στην οποία θα επιχειρείται άρση των κυρώσεων χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές δεσμεύσεις αποπυρηνικοποίησης τότε, "ελπίζουμε” ότι και οι Ρεπουμπλικάνοι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να βρεθούν απέναντι στον πρόεδρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ