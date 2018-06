Αστυνομικός πυροβόλησε άνδρα στον Καθεδρικό Ναό του Βερολίνου

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:38

Η γερμανική αστυνομία πυροβόλησε και τραυμάτισε σήμερα έναν άνδρα, που βρισκόταν εκτός ελέγχου, στον Καθεδρικό Ναό του Βερολίνου, όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές στο Twitter, οι οποίες απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να μην διαδίδουν φήμες.

Πριν από λίγο, η γερμανική αστυνομία γνωστοποίησε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία και δεν έχει στη διάθεσή της στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι ο άνδρας, ο οποίος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, είχε "τρομοκρατικά κίνητρα".

"Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχουν τρομοκρατικά κίνητρα πίσω από το περιστατικό" τόνισε μια εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο άνδρας, τον οποίο τραυμάτισε η αστυνομία, είναι ηλικίας 53 ετών και αυστριακής υπηκοότητας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η αστυνομία κλήθηκε στο Berliner Dom, που αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες στη γερμανική πρωτεύουσα, αφού ξέσπασε ένας καβγάς μεταξύ δύο ανθρώπων.

"Στο Berliner Dom στο κέντρο της πόλης οι συνάδελφοί μας άνοιξαν πυρ εναντίον ενός άνδρα που βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση λίγο μετά τις 16.00" τοπική ώρα, έγραψε σε tweet η αστυνομία.

"Τραυματίστηκε στα πόδια. Σας παρακαλούμε αποφύγετε τις φήμες".

Η εφημερίδα Tagesspiegel έγραψε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ύποπτος και ο άνδρας με τον οποίο διαπληκτίστηκαν.

Σε αρκετούς αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη, όπως μεταδίδουν γερμανικά ΜΜΕ.

