Πυροβολισμοί στο Βέλγιο - νεκροί δύο αστυνομικοί, ένας περαστικός και ο δράστης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:00

Ένας ένοπλος σκότωσε δύο αστυνομικούς και έναν περαστικό σήμερα προτού πυροβοληθεί και σκοτωθεί και ο ίδιος στο κέντρο της Λιέγης, στο Βέλγιο, ανέφερε στην ιστοσελίδα της η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTBF.

Το κέντρο αντιτρομοκρατικών κρίσεων του Βελγίου παρακολουθεί την κατάσταση, ανέφερε στο Twitter ο υπουργός Εσωτερικών Ζαν Ζαμπόν. Ωστόσο δεν είναι σαφές τι βρίσκεται πίσω από το συμβάν κατά το οποίο ο άνδρας είχε επίσης κρατήσει όμηρο μία γυναίκα, σύμφωνα με την RTBF.

Άλλοι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Belga. Εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Λιέγης επιβεβαίωσε πως οι δύο αστυνομικοί πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν και ο ένοπλος "εξουδετερώθηκε", αλλά δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει λεπτομέρειες του συμβάντος.

