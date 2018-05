Μέλος Κογκρέσου: Να μην πουλήσουμε F35 στην Τουρκία, θα χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:57

Ο Μπραντ Σέρμαν, μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου, τόνισε πως οι ΗΠΑ δεν πρέπει να πουλήσουν τα μαχητικά αεροσκάφη F35 στην Τουρκία, γιατί θα χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας.

Συμμετέχοντας, στις 23 Μαΐου, στη συζήτηση για το εάν θα πρέπει να παγώσει ή όχι η πώληση των F35 στην Άγκυρα, ο Σέρμαν υποστήριξε πως τα αεροσκάφη δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά των τρομοκρατών.

"Ελπίζω να θυμηθούν τα εκατομμύρια θυμάτων Αρμενίων, Ελλήνων κ.α. της οθωμανικής αυτοκρατορίας στις αρχές του περασμένου αιώνα", πρόσθεσε.

US Congressman Brad Sherman tells US Secretary of State Mike Pompeo that he hopes @realDonaldTrump administration oppose the sale of F-35 to #Turkey, saying that they would be used against #Greece. @BradSherman also urges @StateDept to remain neutral about HR220 bill. pic.twitter.com/zE0ottHGki