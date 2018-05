Ζωντανές οι ελπίδες για τη σύνοδο Τραμπ - Κιμ

Ζωντανές παραμένουν οι ελπίδες για τη σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αναλυτικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με ανάρτησή του στο Twitter ότι είχε "πολύ παραγωγικές συζητήσεις" με την Πιονγκγιάνγκ για τον επαναπρογραμματισμό της συνόδου κορυφής μεταξύ των δύο χωρών, μια μέρα μετά αφού ακύρωσε την προγραμματισμένη για τις 12 Ιουνίου στη Σιγκαπούρη συνάντησή του με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

"Είχαμε πολύ παραγωγικές συνομιλίες με τη Βόρεια Κορέα για την επαναφορά της συνόδου που, αν συμβεί, πιθανώς να παραμείνει στη Σιγκαπούρη, την ίδια ημερομηνία, στις 12 Ιουνίου και αν κριθεί αναγκαίο, να επεκταθεί πέρα αυτής της ημερομηνίας", τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

We are having very productive talks with North Korea about reinstating the Summit which, if it does happen, will likely remain in Singapore on the same date, June 12th., and, if necessary, will be extended beyond that date.