Ακύρωσε τη συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ματαίωσε σήμερα την προγραμματισμένη για την 12η Ιουνίου Σύνοδο με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως γνωστοποίησε σε επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Ως λόγο ο Τραμπ αναφέρει τις πρόσφατες εχθρικές δηλώσεις από μεριάς του Βορειοκορεάτη ηγέτη σχετικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτει η χώρα του.

"Ανυπομονούσα να συναντηθώ εκεί μαζί σας" τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος στην επιστολή. "Δυστυχώς, δεδομένης της απίστευτης οργής σας και της φανερής εχθρικότητας που επιδείξατε στην πιο πρόσφατη δήλωσή σας, νιώθω ότι είναι ακατάλληλο, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να έχουμε αυτή τη συνάντηση που προγραμματιζόταν εδώ και καιρό" γράφει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογραμμίζει ότι "για το καλό των δύο πλευρών, όμως εις βάρος του υπόλοιπου κόσμου", η Σύνοδος της Σιγκαπούρης δεν θα διεξαχθεί, ενώ στην ίδια επιστολή τονίζεται η "ισχύς" του αμερικανικού πυρηνικού οπλοστασίου.

"Κάνετε λόγο για πυρηνικές ικανότητες, αλλά οι δικές μας είναι τόσο τεράστιες και ισχυρές που προσεύχομαι στο Θεό να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν ποτέ", αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην επιστολή του.

This is Trump's letter to Kim cancelling summit pic.twitter.com/bJo7t0F8xo