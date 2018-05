Τέξας: Σε σύγχυση φέρεται να είναι ο δράστης του μακελειού

Ο δράστης του μακελειού σε σχολείο της Σάντα Φε του Τέξας, ο οποίος την Παρασκευή σκότωσε δέκα ανθρώπους και τραυμάτισε ακόμη 13, βρίσκεται σε κατάσταση πνευματικής σύγχυσης, δήλωσε χθες Δευτέρα ο δικηγόρος του.

Ο Δημήτριος Παγουρτζής, 17 ετών, που φοιτούσε στο σχολείο της Σάντα Φε όπου εξαπέλυσε την επίθεση κατηγορείται για ανθρωποκτονίες, μια κατηγορία για την οποία στην πολιτεία αυτή των ΗΠΑ οι ενήλικες μπορούν να καταδικαστούν ακόμη και στη θανατική ποινή. Χρησιμοποίησε δύο όπλα τα οποία είχε νομίμως στην κατοχή του ο πατέρας του.

"Πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχει κάποιο προηγούμενο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την πνευματική του υγεία", επεσήμανε ο δικηγόρος Νίκολας Πελ, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News. "Πιστεύω ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε σύγχυση σχετικά με το περιστατικό", πρόσθεσε.

Ο σερίφης Χέντι Τρόσεσετ της κομητείας Γκάλβεστον, όπου βρίσκεται η Σάντα Φε, είχε επισημάνει στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ο Παγουρτζης παρακολουθείται συνεχώς καθώς υπάρχουν φόβοι ότι θα αυτοκτονήσει ενόσω βρίσκεται υπό κράτηση.

Ο Τρόσεσετ αποκάλυψε και νέες λεπτομέρειες από την τραγωδία: δύο αστυνομικοί που ήταν επιφορτισμένοι με τη φύλαξη του λυκείου προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον δράστη τέσσερα λεπτά μετά την έναρξη του περιστατικού.

"Απέκλεισαν μία περιοχή, απομονώνοντάς τον (…) προκειμένου να αποφύγουν να κάνει κακό και σε άλλες τάξεις", εξήγησε.

Χθες Δευτέρα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε όλη την πολιτεία του Τέξας στην μνήμη των οκτώ μαθητών και των δύο καθηγητών που σκοτώθηκαν στην επίθεση. Τουλάχιστον δύο τραυματίες εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται χθες, μεταξύ των οποίων και ένας από τους αστυνομικούς που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Τέξας.

Ένδειξη της έντασης η οποία επικρατεί στην πολιτεία είναι ότι μόνο χθες τρία σχολεία ανέφεραν απειλές σε σχέση με πυροβόλα όπλα. Ένας μαθητής έφερε ένα όπλο, το οποίο όμως δεν είχε σφαίρες, στο σχολείο του, ενώ ένας άλλος εμφανίστηκε επίσης με όπλο το οποίο ήθελε να το επιστρέψει και ένας τρίτος έστειλε μήνυμα στο κινητό ενός φίλου του ζητώντας του να του φέρει ένα όπλα, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και οι τρεις μαθητές συνελήφθηκαν.

Πολλά σχολεία στο Τέξας ανακοίνωσαν ότι ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας τους, με κάποια να επιλέγουν να έχουν σε εμφανή σημεία αστυνομικούς, άλλα να απαγορεύουν τα σακίδια πλάτης και άλλα να αλλάζουν τον ενδυματολογικό τους κανονισμό για να απαγορεύσουν τις καμπαρντίνες, όπως αυτή που φορούσε ο Παγουρτζής στη διάρκεια της επίθεσης.

Ο Τρέντον Μπίζλει, ένας από τους επιζώντες του μακελειού της Παρασκευής, διηγήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι ο δράστης "έπαιζε μουσική, έκανε πλάκα και επαναλάμβανε συνθήματα και στίχους". "Κάθε φορά που σκότωνε κάποιον, έλεγε "another one bites the dust”(ακόμη ένας τρώει σκόνη)", από το γνωστό τραγούδι των Queen.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ