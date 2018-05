Τραμπ: Η Κίνα θα αγοράσει "τεράστιες ποσότητες" αμερικανικών γεωργικών προϊόντων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:05

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Κίνα δεσμεύθηκε να αγοράσει "τεράστιες ποσότητες" αμερικανικών γεωργικών προϊόντων χωρίς όμως να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις σχεδιαζόμενες δεσμεύσεις από την πλευρά του Πεκίνου ύστερα από τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας την περασμένη εβδομάδα.

"Δίκαιο εμπόριο, και άλλα, με την Κίνα θα υπάρξουν!" ανέφερε ο Τραμπ σε σειρά αναρτήσεών του στο Twitter, μία ημέρα αφού ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν δήλωσε ότι ‘παγώνει’ ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

China has agreed to buy massive amounts of ADDITIONAL Farm/Agricultural Products - would be one of the best things to happen to our farmers in many years!

China must continue to be strong & tight on the Border of North Korea until a deal is made. The word is that recently the Border has become much more porous and more has been filtering in. I want this to happen, and North Korea to be VERY successful, but only after signing!