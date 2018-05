CBS News: Ελληνικής καταγωγής ο 17χρονος δράστης της επίθεσης σε σχολείο στο Τέξας

Ο ελληνικής καταγωγής, 17χρονος, Δημήτρης Παγουρτζής φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση με όπλο στο Λύκειο της πόλης Σάντα Φε στο νοτιοανατολικό Τέξας που στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους -εννέα μαθητές και έναν εκπαιδευτικό- μεταδίδει το CBS News, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας.

Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ένας δεύτερος άνδρας, σύμφωνα με τον σερίφη Ed Gonzalez. Και οι δύο πιστεύεται ότι ήταν μαθητές του σχολείου.

Πολλοί ήταν οι τραυματίες από το περιστατικό, συμπεριλαμβανομένων δύο αστυνομικών. Στο σημείο και στη γύρω περιοχή βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε σωλήνες και χύτρες ταχύτητας, ωστόσο δεν έχει καταστεί σαφές εάν εξερράγησαν.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την εικόνα μαθητών να τρέχουν έξω από το σχολείο καθώς άκουγαν πυροβολισμούς. Κατέθεσαν επίσης ότι ήχησε ο συναγερμός του σχολείου, αν και η ακολουθία των γεγονότων δεν είναι ακόμη σαφής.

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν λίγο μετά την έναρξη των μαθημάτων. περίπου στις 7:30 το πρωί, τοπική ώρα. Ένα ένοπλο άτομο μπήκε στην αίθουσα των καλλιτεχνικών και άρχισε να πυροβολεί με κάτι που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο, δήλωσε ένας μάρτυρας στο KTRK. Ο ίδιος είδε ένα κορίτσι που είχε τραυματιστεί από σφαίρα στο πόδι.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, δώδεκα άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.



Είναι η τρίτη επίθεση σε σχολείο που λαμβάνει χώρα τις τελευταίες 8 ημέρες και η 22η από τις αρχές του έτους.

Ο Ρίτσαρντ Άλεν, πατέρας ενός μαθητή, περιέγραψε στο τηλεοπτικό δίκτυο KTRK ότι έφθασε στην περιοχή λίγο αφότου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί και είδε να μεταφέρουν τραυματίες στα ασθενοφόρα.

"Ο γιος μου είπε ότι κάποιος μπήκε σε αίθουσα διδασκαλίας των καλλιτεχνικών και άρχισε να πυροβολεί εναντίον πολλών μαθητών".

Μια 14χρονη μαθήτρια είπε στο CNN πως εκείνη και οι συμμαθητές της εκκένωσαν το σχολείο σαν να γίνεται άσκηση πυρκαγιάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για το συμβάν.

"Πυροβολισμοί σε Λύκειο στο Τέξας. Οι πρώτες πληροφορίες δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι καλά" ήταν το πρώτο tweet του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επανήλθε με δήλωση συμπαράστασης σε μαθητές, οικογένειες, δασκάλους και προσωπικό. "Θρηνούμε για την τρομερή απώλεια ζωών και στέλνουμε τη στήριξη και αγάπη μας σε όσους επηρεάζονται από αυτή τη φρικτή επίθεση στο Τέξας", έγραψε στο Twitter.

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv