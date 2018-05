Επίθεση με μαχαίρι και τρεις τραυματίες στη Χάγη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 08:28, 6/5

Η ολλανδική αστυνομία πυροβόλησε και συνέλαβε έναν άνδρα, που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους σήμερα στο κέντρο της Χάγης.

Σύμφωνα με αναρτήσεις αυτοπτών μαρτύρων στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας φώναζε "Αλαχού Ακμπάρ" (Ο Θεός είναι ο πιο μεγάλος). Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15.30 τοπική ώρα.

Όπως περιέγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας, τον οποίο επικαλέστηκε η ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, ο δράστης εισήλθε σε μια καφετέρια και επιτέθηκε στο πρώτο θύμα προτού βγει έξω και τραυματίσει άλλους δύο ανθρώπους.

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή που εκτυλίχθηκε το περιστατικό, σε κοντινή απόσταση στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, ενώ τα τρία θύματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Χάγης, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στα πόδια τον ύποπτο, ο οποίος είναι γνωστός "για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά", κατευνάζοντας τους φόβους ότι ενδεχομένως επρόκειτο για μια εξτρεμιστική επίθεση. Ο ύποπτος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο και η αστυνομία επισήμανε ότι σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι συμβαίνει κάτι περισσότερο ούτε ότι εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Σήμερα, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Ολλανδοί κατέκλυσαν τους δρόμους σε πόλεις και χωριά για να παραστούν στις εκδηλώσεις μνήμης για την απελευθέρωση της χώρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

