Ιστορική συμφωνία Βόρειας και Νότιας Κορέας για πλήρη αποπυρηνικοποίηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:36

Οι ηγέτες της Βόρειας και της Νότιας Κορέας δεσμεύθηκαν να εξαλείψουν από κοινού τον κίνδυνο πολέμου και να συνεργαστούν για την επίτευξη της πλήρους αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου.

Το κοινό ανακοινωθέν τους, κλείνει την ιστορική συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε σήμερα και είχε ως στόχο την επίτευξη ειρήνης μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων κρατών, για πρώτη φορά μετά από εξήντα και πλέον χρόνια. Πρόκειται επίσης για την πρώτη συνάντηση των ηγετών της Βόρειας και Νότιας Κορέας σε διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας.

Το ανακοινωθέν εκδόθηκε κατά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ- Ουν και του πρόεδρου της Νότιας Κορέας Μουν Τζε- Ιν, με στόχο την επίτευξη μίας "μόνιμης" και "σταθερής" ειρήνης στη χερσόνησο.

Photos are being taken of North Korea's Kim Jong Un, South Korea's Moon Jae-in and their wives at the Peace House in Panmunjom before their #InterKoreanSummit (남북정상회담) dinner https://t.co/fbxlK4Zo7s #tictocnews pic.twitter.com/nSmVjEgk07