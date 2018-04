Καναδάς: Φορτηγάκι παρέσυρε πεζούς στο Τορόντο - Στους 9 οι νεκροί

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τρίτη 00:20

Εννέα νεκροί και 16 τραυματίες είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο τραγικός απολογισμός από την επίθεση που έλαβε χώρα στο Τορόντο του Καναδά, όπου ένα λευκό ημιφορτηγό παρέσυρε πεζούς.

Η αστυνομία της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά επιβεβαίωσε ότι ο δράστης έχει τεθεί υπό κράτηση.

