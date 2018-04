Αφγανιστάν: 52 νεκροί από επίθεση καμικάζι σε κέντρο καταγραφής ψηφοφόρων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17:49

Καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος έξω από κέντρο καταγραφής ψηφοφόρων της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν Καμπούλ νωρίτερα σήμερα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 52 άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 100, με το Ισλαμικό Κράτος να αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση.

Εκπρόσωπος του υπουργού Εσωτερικών Νατζίμπ Ντανές δήλωσε ότι ένας βομβιστής προσέγγισε πεζός το κέντρο όπου γίνεται έκδοση ταυτοτήτων, μέρος της διαδικασίας καταγραφής 10 εκατ. ψηφοφόρων σε όλο το Αφγανιστάν. Η καταγραφή ξεκίνησε αυτό το μήνα.

BREAKING: Afghan officials say toll from Kabul bombing climbs to 48 killed, 112 wounded.