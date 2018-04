Αφγανιστάν: 48 νεκροί από επίθεση καμικάζι σε κέντρο καταγραφής ψηφοφόρων

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:19

Στους 48 έχουν φτάσει οι νεκροί από την επίθεση αυτοκτονίας σε κέντρο καταγραφής ψηφοφόρων της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν Καμπούλ και στους 112 οι τραυματίες, όπως μεταδίδει το Associated Press. Σύμφωνα με αξιωματούχο, ο καμικάζι πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος ακριβώς έξω από το κέντρο.

BREAKING: Afghan officials say toll from Kabul bombing climbs to 48 killed, 112 wounded.