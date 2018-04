Μόσχα: Δημιούργημα της επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράκ το ISIS

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, με ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook, απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ότι το "Ισλαμικό Κράτος" υπήρξε αποτέλεσμα της αμερικανικής επέμβασης στο Ιράκ.

Η Ζαχάροβα απάντησε στην ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην σελίδα του στο Twitter στην οποία έγραψε ότι η κυβέρνησή του έκανε "μια άριστη δουλειά για την απελευθέρωση της περιοχής από το ΙΚ" την οποία ολοκληρώνει διερωτώμενος με την φράση "Πού είναι το δικό μας 'Ευχαριστώ Αμερική;'" (Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our "Thank you America?”)

Απαντώντας στο μήνυμα αυτό η Ζαχάροβα έγραψε: "Απλώς δεν έχουν ακόμη σταματήσει όλοι να ευγνωμονούν την Αμερική για το Ιράκ, όπου το Ισλαμικό Κράτος υπήρξε αποτέλεσμα της επέμβασης".

Πηγή: ΑΜΠΕ