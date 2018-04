Υπόθεση Σκριπάλ: Ο οργανισμός κατά των χημικών επιβεβαιώνει τα βρετανικά ευρήματα

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που διενήργησαν τέσσερα εργαστήρια που συνδέονται με τον διεθνή Οργανισμό Απαγόρευσης των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) επιβεβαίωσαν τα βρετανικά ευρήματα για τον νευροπαραλυτικό παράγοντα που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία τον περασμένο μήνα εναντίον ενός Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα, σύμφωνα με μια σύνοψη των ευρημάτων που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δήλωσε στις 12 Μαρτίου πως ο Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του Γιούλια δηλητηριάστηκαν με έναν στρατιωτικού βαθμού νευροπαραλυτικό παράγοντα της ομάδας Novitchok, που αναπτύχθηκε από τη Σοβιετική Ένωση στις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Ο ΟΑΧΟ, που συνέλεξε τα δικά του δείγματα στην πόλη Σάλσμπερι, έπειτα από αίτημα της Βρετανίας, δεν προχώρησε στην απόδοση ευθυνών για την επίθεση -για την οποία η Ρωσία έχει αρνηθεί κάθε ανάμιξη - ούτε κατονόμασε τον χημικό παράγοντα.

"Τα αποτελέσματα της ανάλυσης από εργαστήρια που όρισε ο ΟΑΧΟ των περιβαλλοντικών και βιοϊατρικών δειγμάτων που συνέλεξε η ομάδα του ΟΑΧΟ επιβεβαιώνουν τα ευρήματα του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την ταυτότητα του τοξικού χημικού παράγοντα που χρησιμοποιήθηκε στο Σάλσμπερι και τραυμάτισε σοβαρά τρεις ανθρώπους", ανέφερε.

Ένας αστυνομικός διακομίστηκε επίσης στο νοσοκομείο αφού παρείχε βοήθεια στους Σκριπάλ.

Τα αποτελέσματα θα συζητηθούν σε επείγουσα σύνοδο του ΟΑΧΟ την ερχόμενη Τετάρτη, η οποία θα συγκληθεί έπειτα από αίτημα της Βρετανίας.

Σύμφωνα με την ανάλυση στα εργαστήρια του ΟΑΧΟ, η ουσία ήταν "υψηλής καθαρότητας", γεγονός που στηρίζει τον ισχυρισμό της βρετανικής κυβέρνησης για την εμπλοκή ενός κράτους.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα, που έφθασαν το βράδυ της Τετάρτης (χθες), θα δοθούν στα μέλη του ΟΑΧΟ σήμερα.

Η Γιούλια Σκριπάλ, η οποία βγήκε από το νοσοκομείο τη Δευτέρα, ανέφερε σε μια δήλωση που υποφέρει από τις συνέπειες της δηλητηρίασης ενώ ο πατέρας της παραμένει σοβαρά άρρωστος. Είπε πως αρνείται μια προσφορά βοήθειας από τη ρωσική πρεσβεία.

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές του Novichok, ενός δυαδικού όπλου που περιέχει δύο λιγότερο τοξικές χημικές ουσίες οι οποίες όταν αναμειγνύονται παράγουν ένα δηλητήριο πολλές φορές πιο φονικό από το σαρίν ή το VX.

Νωρίτερα, τo ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο ανάρτηση που έκανε στη σελίδα του στο Twitter το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, μετέδωσε ότι ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών όπλων (ΟΑΧΟ) επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα των Βρετανών ερευνητών ότι ο Ρώσος πρώην πράκτορας Σεργκέι Σκριπάλ και η κόρη του Γιούλια δηλητηριάσθηκαν από την νευροπαραλυτική ουσία, ωστόσο δεν μπόρεσε να εντοπίσει την προέλευση της ουσίας.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση του Associated Press στο Twitter έγραφε: BREAKING: International chemical weapons watchdog confirms UK finding that Skripals poisoned with nerve agent, does not identify source.

Παράλληλα, το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε ότι το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News επικαλούμενο τα συμπεράσματα του ΟΑΧΟ, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω ουσία διακρίνεται για τον "υψηλό βαθμό καθαρότητας".

Λίγη ώρα αργότερα, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) δήλωσε στο πρακτορείο TASS πως η Ρωσία έλαβε τα αποτελέσματα της έρευνας. "Πήραμε την έκθεση, η μελέτη της θα απαιτήσει ορισμένο χρόνο" είπε.

