Τραμπ για πλήγμα στη Συρία: Πολύ σύντομα οι αποφάσεις

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 19:13

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι πρόκειται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τους συμβούλους του και "πολύ σύντομα" θα λάβει αποφάσεις για το τι θα κάνει με τη Συρία.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας πρόκειται να συνεδριάσει εντός της ημέρας για να συζητήσει τις επιλογές που έχει η Ουάσινγκτον, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Τζιμ Μάτις.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι "παρακολουθεί στενά" τις εξελίξεις στη Συρία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Trump ανάρτησε το εξής ένα απειλητικό tweet στο οποίο ανέφερε: "Ετοιμάσου Ρωσία, διότι θα έρθουν, ωραίοι και καινούριοι και 'έξυπνοι' πύραυλοι". Για να επανέλθει σήμερα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για το πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα στρατιωτικό πλήγμα εναντίον της Συρίας.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our "Thank you America?”