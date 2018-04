Τραμπ για πλήγμα στη Συρία: Μπορεί να γίνει πολύ σύντομα, μπορεί και όχι

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 14:16

Συνεχίζει την... ενημέρωση μέσω twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ύστερα από το χθεσινό απειλητικό tweet στο οποίο ανέφερε: "Ετοιμάσου Ρωσία, διότι θα έρθουν, ωραίοι και καινούριοι και 'έξυπνοι' πύραυλοι" σήμερα επανήλθε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για το πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα στρατιωτικό πλήγμα εναντίον της Συρίας.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our "Thank you America?”