Νέο tweet Τραμπ: Ευθύνες σε Μάλερ και Δημοκρατικούς για την εχθρότητα με τη Μόσχα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18:14

Επανέρχεται - με νέο tweet - ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέχεια του λεκτικού "πολέμου" που έχει ξεσπάσει μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ο Τραμπ, αναφερόμενος στη διαμάχη με τη Μόσχα, επιρρίπτει ευθύνες στον ειδικό εισαγγελέα, Ρόμπερτ Μάλερ, που έχει αναλάβει την ευθύνη της διεξαγωγής της έρευνας του FBI αναφορικά με την πιθανή εμπλοκή της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, αλλά και στους Δημοκρατικούς που "ηγήθηκαν", όπως λέει, της έρευνας.

Ειδικότερα, μετά από τις προειδοποιήσεις του προς τη Ρωσία και τα μηνύματα στο Twitter που υποδηλώνουν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει την πιθανότητα αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία, ο Τραμπ προέβη στη δημοσίευση νέου tweet, κάνοντας μνεία στην πηγή της "εχθρότητας" με τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην έρευνα της οποίας, όπως σημειώνει, ηγήθηκαν οι Δημοκρατικοί, σχετικά με τη ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

"Η εχθρότητα με τη Ρωσία οφείλεται κυρίως στην Ψευδή και Διεφθαρμένη Ρωσική Έρευνα, που προκάλεσαν όλοι οι πιστοί Δημοκρατικοί, ή πρόσωπα που εργάστηκαν για τον Ομπάμα. Ο (ειδικός εισαγγελέας) Μάλερ είναι εκείνος που έχει τις περισσότερες συγκρούσεις (συμφερόντων)", γράφει ο Τραμπ στο νέο μήνυμά του,

Much of the bad blood with Russia is caused by the Fake & Corrupt Russia Investigation, headed up by the all Democrat loyalists, or people that worked for Obama. Mueller is most conflicted of all (except Rosenstein who signed FISA & Comey letter). No Collusion, so they go crazy!