Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ανάληψη δράσης από τις ΗΠΑ κατά της κυβέρνησης του Άσαντ στη Συρία μετά τις καταγγελίες για την τελευταία επίθεση με χημικά όπλα, μια απόφαση που υποστηρίζουν και μέλη του Κογκρέσου σε αυτό.

Ωστόσο, οι γνώμες διίστανται αναφορικά με το ποιο θα πρέπει να είναι το πλαίσιο της δράσης που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι ΗΠΑ, μεταδίδει το ABC News.

Αρκετοί γερουσιαστές εξέδωσαν ανακοινώσεις στις οποίες υποστηρίζουν ότι ο Μπασάρ αλ-Άσαντ και οι ξένοι υποστηρικτές του θα πρέπει να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την επίθεση αυτή, που έγινε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην πόλη Ντούμα. Εντούτοις, οι γερουσιαστές δεν αναφέρονται στις ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν.

"Ο κόσμος θα πρέπει να θεωρήσει τον Άσαντ αλλά και τους υποστηρικτές του στη Ρωσία και στο Ιράν υπεύθυνους”, δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο που εκλέγεται στη Φλόριντα.

"Ο Άσαντ δεν μπορεί να πραγματοποιήσει χημικές επιθέσεις χωρίς το Ιράν και τη Ρωσία. Οι τρεις πρέπει να πληρώσουν για τη βαρβαρότητά τους”, ανέφερε η ανακοίνωση του ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Τομ Κότον από το Αρκάνσας.

Άλλοι γερουσιαστές άσκησαν κριτική στον πρόεδρο Τραμπ για την μη ανακοίνωση μιας πιο εξειδικευμένης στρατηγικής για τη Συρία. Οι ίδιοι γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι ο Μάικ Πομπέο, που είναι προσωπική επιλογή του Τραμπ για την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να εξηγήσει με λεπτομέρειες την πολιτική των ΗΠΑ για τη Συρία, στη διάρκεια των ακροάσεων στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού του.

Ο προκάτοχος του Πομπέο, ο Ρεξ Τίλερσον, σε ομιλία του για τη Συρία τον Ιανουάριο τάχθηκε υπέρ μιας ανοιχτής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Συρία. Ωστόσο, ο ίδιος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής αλλά και για τους στόχους της.

"Στη διάρκεια της επερχόμενης ακρόασης του, αναμένω από τον προτεινόμενο για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών Πομπέο να παρουσιάσει μία ουσιαστική πολιτική για τη Συρία, δήλωσε το στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εξωτερικών της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα προχωρήσει στη λήψη μερικών "σοβαρών αποφάσεων” μέσα στις επόμενες ώρες. Στα τέλη Μαρτίου είχε δηλώσει ότι οι Αμερικανοί θα φύγουν "πολύ σύντομα” από τη Συρία πριν οι δηλώσεις αυτές αναιρεθούν. Ο Τραμπ δέχθηκε την κριτική τόσο Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικάνων για την πρόθεση του ν’ αφήσει να εννοηθεί ότι οι Αμερικανοί θ’ αποχωρήσουν βιαστικά από τη Συρία.

Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Μακέιν από την Αριζόνα άσκησε σκληρή κριτική στον Άσαντ τονίζοντας ότι "ενδυναμώθηκε” από την απραξία των ΗΠΑ, παροτρύνοντας τον πρόεδρο Τραμπ ν’ αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο, όπως το έκανε τον περασμένο Απρίλιο έπειτα από επίθεση με χημικά όπλα. Τότε, είχαν πραγματοποιηθεί στοχευμένες πυραυλικές επιθέσεις κατά της αεροπορικής βάσης στη Συρία από την οποία και πραγματοποιήθηκε η επίθεση με τα χημικά όπλα.

Όπως αρκετοί ακόμη γερουσιαστές, ο Μακέιν σχολίασε θετικά τη στάση του Τραμπ να καταδικάσει τη Ρωσία και το Ιράν μέσω Twitter. "Ο πρόεδρος Τραμπ καταδίκασε άμεσα τον Άσαντ, αλλά και τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και του Ιράν, μέσω Twitter. Το βασικό ερώτημα είναι, εάν θα πράξει κάτι γι’ αυτό”, έγραψε ο Μακέιν. Μερικοί δημοκρατικοί γερουσιαστές συντάχθηκαν με το αίτημα του Μακέιν για διεξαγωγή περισσότερων αεροπορικών βομβαρδισμών κατά της κυβέρνησης του Άσαντ.

"Νομίζω ότι όταν ο πρόεδρος Ομπάμα έθεσε την κόκκινη γραμμή κι όταν αυτοί επιτέθηκαν με χημικά όπλα, τότε θα έπρεπε οι ΗΠΑ να έχουν αναλάβει δράση. Πρέπει να το πράξουν τώρα”, δήλωσε ο γερουσιαστής Μπιλ Νέλσον από το Δημοκρατικό Κόμμα που εκλέγεται στη Φλόριντα. Ο ίδιος σχολίασε δήλωση του τότε προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, το 2012, ότι η διεθνής κοινότητα δεν έπρεπε να παραμείνει "σιωπηλή" εάν επιβεβαιωθεί ότι ο Άσαντ διαθέτει χημικά όπλα. Ωστόσο, δεν υπήρξε ανάληψη δράσης από τις ΗΠΑ.

Δικομματική ομάδα γερουσιαστών έχει καλέσει το Κογκρέσο να εξετάσει μία νέα εξουσιοδότηση ανάληψης στρατιωτικής δράσης (Authorization for the Use of Military Force -AUMF) δίνοντας έμφαση στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας σε συριακό έδαφος.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαχειρίζεται την εμπλοκή αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε ξένα πολεμικά μέτωπα μέσω της AUMF που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001.

Οι γερουσιαστές Τιμ Κέιν (Δημοκρατικό Κόμμα) και Τζεφ Φλέικ (Ρεπουμπλικανικό Κόμμα) συνέταξαν μία εξουσιοδότηση το 2017 για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, της αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν. Ο Κέιν είχε αντιδράσει όταν ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε τη διεξαγωγή αεροπορικών βομβαρδισμών κατά των δυνάμεων που υποστηρίζουν τον Άσαντ τον περασμένο Φεβρουάριο, υποστηρίζοντας την ανάγκη ευρύτερης επίβλεψης από το Κογκρέσο. "Ανησυχώ σοβαρά ότι η κυβέρνηση Τραμπ εμπλέκεται στοχευμένα σε μία μεγαλύτερη διαμάχη χωρίς να έχει διεξαχθεί ψηφοφορία στο Κογκρέσο ή χωρίς ξεκάθαρους στόχους”, είχε δηλώσει τότε, ο Κέιν.

Μετά τη χημική επίθεση του Σαββατοκύριακου, ο γερουσιαστής Μάικ Λι από τη Γιούτα, επανέφερε το παραπάνω αίτημα: "η χρήση χημικών όπλων καθιστά απαιτητή μία αντίδραση των ΗΠΑ. Εάν η αντίδραση αυτή συμπεριλαμβάνει τη χρήση στρατιωτικών μέσων, ο Αμερικανός πρόεδρος θα πρέπει να έρθει στο Κογκρέσο και να ζητήσει την έγκρισή του πριν από την άσκηση στρατιωτικής βίας”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ