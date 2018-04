Eurodata TV: Η τηλεόραση εξακολουθεί να κυριαρχεί στην Αμερική και την Ευρώπη

Οι τηλεθεατές πέρασαν κατά μέσο όρο 2 ώρες και 56 λεπτά μπροστά από την οθόνη της τηλεόρασής τους το 2017, στις 95 χώρες που εξετάζει το ινστιτούτο Eurodata TV, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Η τηλεθέαση παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια, όμως η Eurodata παρατηρεί σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή: η Βόρεια Αμερική παραμένει πρώτη με 4 ώρες και 3 λεπτά τηλεθέασης ημερησίως κατά μέσο όρο, ενώ ακολουθεί η Ευρώπη με 3 ώρες και 49 λεπτά και στη συνέχεια η Βραζιλία και η Ρωσία.

Οι συνήθειες είναι διαφορετικές στην Ασία με 2 ώρες και 25 λεπτά τηλεθέασης ημερησίως κατά μέσο όρο, ενώ στην Κίνα πέφτει στις 2 ώρες και 12 λεπτά, όπως αναφέρει η έκθεση "One TV Year in the World".

"Τα τελευταία 25 χρόνια ο χρόνος τηλεθέασης παγκοσμίως έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα, παρά την αυξανόμενη προσφορά περιεχομένου βίντεο στο Διαδίκτυο", επεσήμανε ο Φρεντερίκ Βολπρέ αντιπρόεδρος της Eurodata TV Worldwide.

"Παρατηρούμε μια μικρή υποχώρηση στη Βόρεια Αμερική και την Ασία, όμως στη Νότια Αμερική σημειώνεται αύξηση, ενώ η τηλεθέαση στην Ευρώπη παραμένει σε ένα ιστορικά υψηλό ποσοστό", πρόσθεσε.

Μια σημαντική αλλαγή είναι η δυνατότητα replay των τηλεοπτικών προγραμμάτων, αλλά και παρακολούθησής τους σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα, υπηρεσίες που φέρνουν "κατά μέσο όρο 8% επιπλέον τηλεθέαση" στις 35 χώρες όπου μετρήθηκαν.

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι ΗΠΑ και η Βρετανία παραμένουν οι χώρες με τη μεγαλύτερη εξαγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων και ακολουθούν η Γαλλία, η Γερμανία και η Τουρκία.

Σύμφωνα με την Αβρίλ Μποντελό της Eurodata TV, πλέον οι τηλεοπτικοί παραγωγοί προσπαθούν "να δημιουργήσουν περιεχόμενο που θα απευθύνεται σε ένα ειδικό κοινό" --τους νέους, τις γυναίκες, τους ηλικιωμένους--, "αντί να προσπαθούν να προσελκύουν μαζικά τους τηλεθεατές με κάθε κόστος".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ