Τραμπ: Ο Πούτιν και το Ιράν ευθύνονται που στηρίζουν το "ζώο Άσαντ"

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ θα πρέπει να "πληρώσει μεγάλο τίμημα" για μια φονική επίθεση με χημικά όπλα εναντίον αμάχων και κατηγόρησε το Ιράν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι υποστηρίζουν το "ζώο Άσαντ".

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...