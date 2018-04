ΗΠΑ: Κατασβέστηκε η φωτιά στον Πύργο Τραμπ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2:30

Κατασβέστηκε η φωτιά στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη, όπως έγραψε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο λογαριασμό του στο twitter.

"Η φωτιά στον Πύργο Τραμπ έσβησε. Πολύ σίγουρος (το κτίριο είναι πολύ καλή κατασκευή). Οι άντρες (και γυναίκες) της πυροσβεστικής έκαναν καταπληκτική δουλειά. Ευχαριστώ", αναφέρει στο μήνυμα ο Αμερικανός πρόεδρος.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2018

Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία στην πυρκαγιά τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο.

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια μικρή φωτιά, ορατή πάντως από το εξωτερικό του κτιρίου, στο κέντρο του Μανχάταν.

BREAKING: The @FDNY is battling a multi-alarm fire on the 50th floor of Trump Tower in New York City. https://t.co/Hz3zrjSrGA pic.twitter.com/uIQjf5SV4G — Fox News (@FoxNews) April 7, 2018