Τραμπ: Οι ΗΠΑ δεν καταγράφουν εμπορικό πλεόνασμα με την Κίνα εδώ και 40 χρόνια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαμαρτυρήθηκε σήμερα για το "άδικο" εμπόριο της Κίνας με τις ΗΠΑ, καλώντας το Πεκίνο να άρει τα εμπορικά εμπόδια.

"Οι ΗΠΑ δεν καταγράφουν εμπορικό πλεόνασμα με την Κίνα εδώ και 40 χρόνια. Πρέπει να τερματίσουν το άδικο εμπόριο, να γκρεμίσουν τα εμπόδια και να επιβάλουν μονάχα αμοιβαίους δασμούς. Οι ΗΠΑ χάνουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και έχαναν Δισεκατομμύρια Δολάρια για δεκαετίες. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί!" ήταν το tweet που έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

The United States hasn’t had a Trade Surplus with China in 40 years. They must end unfair trade, take down barriers and charge only Reciprocal Tariffs. The U.S. is losing $500 Billion a year, and has been losing Billions of Dollars for decades. Cannot continue!