Νέα επίθεση Τραμπ σε Amazon και Washington Post

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις τους εναντίον της Amazon.com, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρο την εφημερίδα Washington Post –που ανήκει και αυτή στον Τζεφ Μπέζος– χαρακτηρίζοντάς την "βασικό λομπίστα" της μεγαλύτερης διαδικτυακής εταιρείας λιανικών πωλήσεων.

Ο Τραμπ, που συχνά καταγγέλλει αυτά που θεωρεί επικριτικά άρθρα, τόσο στην Post όσο και σε άλλα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, βρήκε την αφορμή στον τίτλο ενός ρεπορτάζ που αναφερόταν στα αντίποινα της Κίνας που επέβαλε εμπορικές κυρώσεις σε αμερικανικά προϊόντα.

"Η Washington Post των ψευδών ειδήσεων, ο επικεφαλής λομπίστας της Amazon, έχει άλλον ένα (από τους πολλούς) ψευδείς τίτλους" έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

The Fake News Washington Post, Amazon’s "chief lobbyist,” has another (of many) phony headlines, "Trump Defiant As China Adds Trade Penalties.” WRONG! Should read, "Trump Defiant as U.S. Adds Trade Penalties, Will End Barriers And Massive I.P. Theft.” Typically bad reporting!