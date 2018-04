Μεγάλη πυρκαγιά σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:09

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε πολυώροφο νοσοκομείο στη δυτική Κωνσταντινούπολη και οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αρκετούς ορόφους, ωστόσο το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, επικαλούμενο εκπροσώπους της πυροσβεστικής, μεταδίδει ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν θύματα.

Τουρκικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από την ταράτσα του νοσοκομείου και ταχέως εξαπλώθηκε στους χαμηλότερους ορόφους, στο εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου, που βρίσκεται στη συνοικία Γκαζιοσμανπασά, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε από το σημείο.

Massive fire forces evacuation of patients from hospital in Istanbul, Turkey. Fire reportedly broke out on roof of hospital and spread down exterior cladding of building. pic.twitter.com/RSjuGMqCq2