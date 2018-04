ΗΠΑ και Κίνα "ανταλλάσσουν"... δασμούς και ο Τραμπ δηλώνει "δεν είμαστε σε εμπορικό πόλεμο"

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε σήμερα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, μερικές ώρες αφού το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε μια σειρά αμερικανικών εισαγωγών ως απάντηση σε αντίστοιχους δασμούς που ανακοίνωσε μια ημέρα νωρίτερα ο Λευκός Οίκος.

"Δεν είμαστε σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα, αυτός ο πόλεμος χάθηκε πριν από πολλά χρόνια από τους ανόητους, ή ανίκανους, ανθρώπους που εκπροσωπούσαν τις ΗΠΑ", έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!