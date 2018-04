Ποια ήταν η δράστις της επίθεσης στα γραφεία του YouTube

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 04/04 10:15

Χάος επικράτησε στα κεντρικά γραφεία του YouTube στην Καλιφόρνια, όταν μια γυναίκα άνοιξε πυρ, προκαλώντας την πανικόβλητη έξοδο των εργαζόμενων και τη μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας. Αφού τραυμάτισε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους η ύποπτη βρέθηκε νεκρή, με την αστυνομία να εκτιμά πως αυτοκτόνησε.

Ως δράστιδα της επίθεσης ταυτοποιήθηκε η 39χρονη Nasim Najafi Aghdam και το κίνητρό της παραμένει αδιευκρίνιστο, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας.

Ένας από τους τραυματίες, 36χρονος άνδρας και σύντροφος της Aghdam, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και, σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, αιτία της επίθεσης ήταν μια διένεξη του ζευγαριού. Ένας υπάλληλος του YouTube δήλωσε ότι προηγουμένως είχε ακούσει καυγά σε εξωτερικό χώρο του κτιρίου και έναν άνδρα να φωνάζει: "Θέλεις να με πυροβολήσεις;".

Είχε καταγγείλει λογοκρισία στα βίντεό της

Η αστυνομία του Σαν Μπρούνο επιβεβαίωσε ότι η η Agdham ήταν ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. Σύμφωνα με ξένα μέσα, διαμαρτυρόταν ότι το You Tube φίλτραρε τα βίντεό της για να μειώσει τις προβολές τους και να την αποθαρρύνει από τα επόμενα. Στην ιστοσελίδα της, όπου προωθούσε το υλικό που ανέβαζε στο YouTube αλλά και τις αναρτήσεις της στα social media, η Aghdam κατηγορούσε το YouTube ότι "δεν δίνει ίσες ευκαιρίες".

Έγραφε η Aghdam: "Δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης στο YouTube ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα video sharing. Το κανάλι σου θα αναπτυχθεί μόνο εάν το θελήσουν!!!".

Στην ιστοσελίδα της φιλοξενούσε, μάλιστα, και βίντεο δημοφιλών YouTubers που διαμαρτύρονταν για μείωση εσόδων από τα δικά τους βίντεο.

Το κανάλι της Aghdam στο YouTube, το Nasime Wonder 1, το οποίο διαγράφτηκε μετά την επίθεση, έχει περισσότερους από 5.000 συνδρομητές και τα βίντεό της είχαν ένα εκατομμύριο θεάσεις.

Οι αναρτήσεις της Aghdam στην αγγλική γλώσσα και στα Φαρσί αφορούσαν θέματα περσικού πολιτισμού και υγιεινής διατροφής.

Η ίδια παρουσιαζόταν ως "Περσίδα Αζέρα vegan bodybuilder".

Ήταν δραστήρια ακτιβίστρια κατά της κακοποίησης των ζώων και ανέβαζε συχνά εικόνες από κακοποίηση ζώων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τουλάχιστον τρεις τραυματίες, ένας σε κρίσιμη κατάσταση

"Έχουμε τέσσερα θύματα. Διακομίστηκαν όλα σε νοσοκομείο, με τραύματα που προκλήθηκαν από ένα πυροβόλο όπλο. Έχουμε ένα άτομο που απεβίωσε από τραύματα που προκάλεσε το ίδιο στον εαυτό του. Και, αυτή τη στιγμή, θεωρούμε πως πρόκειται για το άτομο που άνοιξε πυρ", δήλωσε ο Εντ Μπαρμπερίνι, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Σαν Μπρούνο, όπου εκτυλίχθηκαν τα τραγικά γεγονότα.

Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η γυναίκα εισέβαλε την ώρα του μεσημεριανού γεύματος, οπλισμένη με ένα περίστροφο των 9 mm κι άρχισε να πυροβολεί. Φαινόταν να έχει στόχο "έναν άνθρωπο συγκεκριμένα".

Η αστυνομία άρχισε να ενημερώνεται για τις πρώτες κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 στις 12:46 τοπική ώρα (22:46 ώρα Ελλάδας).

Πέραν του 36χρονου που είναι σε κρίσιμη κατάσταση, τα άλλα δύο θύματα είναι δύο γυναίκες, μια 32χρονη σε σοβαρή κατάσταση και μια 27χρονη που δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Οι αρχές δεν έχουν δώσει τα στοιχεία των θυμάτων στη δημοσιότητα.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο NBC έκανε λόγο για επτά τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ το ABC7 News μετέδωσε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά. Ανάμεσά τους ένας δέχτηκε σφαίρα στο στήθος.

Εξάλλου, ο τηλεοπτικός σταθμός ABC7 News μετέδωσε ότι η ύποπτη ήταν λευκή και φόραγε κεφαλομάντηλο. Ο τηλεοπτικός σταθμός απέδωσε την περιγραφή σε πηγή προσκείμενη στην αστυνομία, την οποία δεν κατονόμασε.

Περίπου 1.100 άνθρωποι εργάζονται στο συγκεκριμένο συγκρότημα, που απέχει περίπου 32 χμ από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της Google στο Mountain View. Ελάχιστες από τις επιθέσεις με τη χρήση όπλων στις ΗΠΑ διαπράττονται από γυναίκες.

Μήνυμα Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε με μήνυμα του στο twitter τις αστυνομικές δυνάμεις για την άμεση αντίδραση τους.

"Μόλις ενημερώθηκαν για τους πυροβολισμούς στα γραφεία του YouTube στο San Bruno, Καλιφόρνια. Οι σκέψεις και προσευχές μας είναι με τους ανθρώπους εκεί. Ευχαριστώ τους φανταστικούς αστυνομικούς και διασώστες που βρίσκονται στην περιοχή", έγραψε στο twitter.

