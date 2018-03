Tραμπ: Θα αποσυρθούμε πολύ σύντομα από τη Συρία

Οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν πολύ σύντομα από τη Συρία, προέβλεψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι ήρθε η ώρα να αφήσουμε άλλους να πάρουν την κατάσταση εκεί στα χέρια τους.

"Τσακίζουμε το Ισλαμικό Κράτος. Θα αποσυρθούμε πολύ σύντομα από τη Συρία", δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οχάιο. "Ας αφήσουμε τους άλλους να την φροντίσουν τώρα" είπε προσθέτοντας ότι "θα ανακτήσουμε το 100% του χαλιφάτου όπως το αποκαλούν (...) θα το πάρουμε όλο πίσω".

Σύμφωνα με το Politico, ο Τραμπ διαμαρτυρήθηκε για τα ποσά που δαπανούν οι ΗΠΑ στην Συρία, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις στρατιωτικές νίκες εις βάρος του Ισλαμικού Κράτους.

"Πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα μας, εκεί όπου ανήκουμε" είπε.

Pres. Trump: "We'll be coming out of Syria very soon. Let the other people take care of it now...We're going to have 100% of the caliphate, as they call it —sometimes referred to as land. We're taking it all back." pic.twitter.com/N9cPYkS6pk