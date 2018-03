Τραμπ: Η τροπολογία περί κατοχής όπλων δεν θα καταργηθεί ποτέ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε σήμερα την έκκληση ενός επιφανούς αμερικανού δικαστικού για την αναθεώρηση του Συντάγματος με την κατάργηση της δεύτερης τροπολογίας περί κατοχής πυροβόλων όπλων.

"Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΟΤΕ", έγραψε σήμερα στο Twitter ο Τραμπ, αντιδρώντας στην έκκληση του πρώην δικαστή Τζον Πολ Στίβενς.

THE SECOND AMENDMENT WILL NEVER BE REPEALED! As much as Democrats would like to see this happen, and despite the words yesterday of former Supreme Court Justice Stevens, NO WAY. We need more Republicans in 2018 and must ALWAYS hold the Supreme Court!