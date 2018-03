Τραμπ: "Πήγε καλά" η συνάντηση του Κινέζου προέδρου με τον Κιμ Γιονγκ-Ουν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε σημερινή ανάρτησή του στο Twitter ότι ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ τού δήλωσε πως η συνάντησή του με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ- Ουν πήγε πολύ καλά.

"Έλαβα μήνυμα χθες το βράδυ από τον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας ότι η συνάντησή του με τον Κιμ Γιονγκ-Ουν πήγε πολύ καλά και ότι ο Κιμ ανυπομονεί για τη συνάντησή του μαζί μου. Στο μεταξύ, και δυστυχώς, οι μέγιστες κυρώσεις και η πίεση θα πρέπει να διατηρηθούν ανεξαρτήτως κόστους", έγραψε ο Τραμπ.

Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!