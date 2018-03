Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες από έκρηξη στην Αλεξάνδρεια

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13:37

Παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο εξερράγη σήμερα στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου, την Αλεξάνδρεια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο αστυνομικοί και να τραυματιστούν άλλοι τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η επίθεση είχε στόχο τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της πόλης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται το Γαλλικό και το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η βομβιστική επίθεση, που σημειώθηκε κοντά σε ένα ξενοδοχείο, είχε στόχο αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της πόλης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

