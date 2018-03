ΗΠΑ: Έξι προτάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας του εκλογικού συστήματος

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την εκλογική του νίκη, ενώ μέλη του Κογκρέσου εξέφραζαν την ανησυχία τους για την εμπλοκή της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016, μεταδίδει το ABC News.

Το Κογκρέσο τονίζει την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων, προκειμένου ν’ αποτραπεί το ενδεχόμενο μιας νέας ρωσικής εμπλοκής στο μέλλον, ενώ το πολιτικό ενδιαφέρον στις ΗΠΑ κινείται γύρω από τον προεκλογικό αγώνα, για τις ενδιάμεσες εκλογές που θα πραγματοποιηθούν για το Κογκρέσο, στις αρχές Νοεμβρίου.

Η Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών της Γερουσίας, δημοσιοποίησε έξι προτάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας του συστήματος διεξαγωγής των εκλογών στις ΗΠΑ. Οι προτάσεις αυτές, δημοσιοποιήθηκαν καθώς το Κογκρέσο διερευνά την υπόθεση εμπλοκής της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016 κι απευθύνονται στις αμερικανικές πολιτείες. Περιλαμβάνουν την λήψη μέτρων, από την επιστροφή στην διεξαγωγή της ψηφοφορίας με χάρτινα ψηφοδέλτια, μέχρι την ανάγκη πιο ουσιαστικής επικοινωνίας με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, σχετικά με τις προσπάθειες άσκησης επιρροής από ξένες κυβερνήσεις.

"Επιτρέψτε μου να το πω αυτό, με μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης. Είναι ξεκάθαρο ότι η ρωσική κυβέρνηση εξετάζει τις αδυναμίες του εκλογικού μας συστήματος,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της επιτροπής, Ρίτσαρντ Μπουρ που εκλέγεται στην Βόρεια Καρολίνα. Ωστόσο, πρόσθεσε: "Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι κάποια ψήφος, αλλοιώθηκε.”

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 14 μηνών, η επιτροπή έχει εξετάσει αξιωματούχους από το σύνολο σχεδόν των είκοσι και πλέον αμερικανικών πολιτειών, τα εκλογικά συστήματα των οποίων βρέθηκαν στο στόχαστρο ενεργειών από χάκερς που είχαν την υποστήριξη της ρωσικής κυβέρνησης, το 2016.

Παράλληλα, τα μέλη της ίδιας επιτροπής έχουν μιλήσει με πολλούς πρώην κι εν ενεργεία υψηλόβαθμους αξιωματούχους, όπως επίσης και με μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του FBI, αλλά κι άλλων υπηρεσιών, ενώ έχουν αναλύσει "αναρίθμητες αναφορές των μυστικών υπηρεσιών,” πρόσθεσε ο Μπουρ.

Σύμφωνα με την άποψη που έχει διαμορφωθεί στην επιτροπή, κατά την διάρκεια των εκλογών του 2016, ούτε το FBI, ούτε και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, προειδοποίησαν στον βαθμό που θα έπρεπε, τις αμερικανικές πολιτείες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις των Ρώσων, αλλά ούτε ενημερώθηκαν οι αξιωματούχοι που θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί.

Οι γερουσιαστές "απογοητεύτηκαν” από το γεγονός ότι πολιτειακοί και ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι "έχουν πλέον φύγει από το παιχνίδι,” δήλωσε ο Μαρκ Γουόρνερ, υψηλόβαθμος Γερουσιαστής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή που εκλέγεται στην Βιρτζίνια. Ο Γουόρνερ καταδίκασε επίσης, το γεγονός ότι απαιτήθηκαν εννέα μήνες από τους αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, προκειμένου να ενημερώσουν τις αμερικανικές πολιτείες, τα εκλογικά συστήματα των οποίων είχαν ηλεκτρονικά παραβιαστεί.

"Οι προειδοποιήσεις δεν έδιναν αρκετές πληροφορίες” ή δεν απευθύνονταν στους σωστούς αξιωματούχους, δήλωσε η Γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων, Σούζαν Κόλινς. Η ίδια, τόνισε ότι το FBI ειδικότερα δεν παρουσίαζε λεπτομερειακές και ξεκάθαρες προειδοποιήσεις στις αμερικανικές πολιτείες, σχετικά με τις παρεμβάσεις ξένων κυβερνήσεων. "Οι Ρώσοι ήταν ασταμάτητοι,” στην προσπάθειά τους να υπονομεύσουν τις εκλογές του 2016, πρόσθεσε η ίδια. "Ξεκάθαρα είναι ανάγκη να υιοθετήσουμε κάποιους κανόνες, ώστε στο τέλος της διαδικασίας οι αμερικανικές πολιτείες, να μπορούν να επιβεβαιώνουν το συνολικό αποτέλεσμα των ψήφων τους,” τόνισε από την πλευρά του, ο Μπουρ.

Από την άλλη μεριά, η αναφερόμενη επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλλει την εφαρμογή των συμπερασμάτων της, αλλά και την λήψη μέτρων αποτροπής παρεμβάσεων, από ξένες κυβερνήσεις στην εκλογική διαδικασία των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές πολιτείες είναι υπεύθυνες για την διεξαγωγή των εκλογών εντός των πολιτειακών και γεωγραφικών ορίων τους, ενώ η επιτροπή δεν μπορεί να προχωρήσει στην προώθηση ενός νομοσχεδίου, που θα έλυνε το πρόβλημα. Η απουσία δυνατότητας ανάληψης νομοθετικής δράσης από τα μέλη της επιτροπής, είναι ενδεικτική των δυσκολιών με τις οποίες βρέθηκαν αντιμέτωπα τα μέλη της, στην διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν αδυναμίες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν νέες κυβερνοεπιθέσεις στο εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ.

Ο Μπουρ εξέφρασε την ελπίδα ότι μερικές από τις ανησυχίες της επιτροπής, είναι ενδεχόμενο ν’ αντιμετωπιστούν εντός του πλαισίου του νομοσχεδίου για τις δαπάνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που αναμένεται να κατατεθεί για την διεξαγωγή ψηφοφορίας στην Βουλή των Αντιπροσώπων, εντός της ημέρας. Το νομοσχέδιο αυτό, στην συνέχεια θα προωθηθεί στην Γερουσία, καθώς πρέπει να ψηφιστεί άμεσα, αποτρέποντας το ενδεχόμενο μιας νέας παύσης λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το σχετικό χρονικό περιθώριο λήγει την Παρασκευή.

Μέσα στο νομοσχέδιο αυτό, υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης 360 εκατομμυρίων δολαρίων για την χρηματοδότησης των προσπαθειών ενίσχυσης της ασφάλειας του εκλογικού συστήματος. Από την πλευρά τους, πολιτειακοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι τα χρήματα αυτά, δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν. "Ελπίζουμε ότι το Κογκρέσο θα τηρήσει την δέσμευσή του απέναντι στις πολιτείες των ΗΠΑ για την διάθεση του υπολοίπου ποσού των 396 εκατομμυρίων στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου (Help America Vote Act). Τα χρήματα αυτά, μπορούν να διατεθούν άμεσα και θα βοηθήσουν τις αμερικανικές πολιτείες για τα οικονομικά κονδύλια που έχουν ανάγκη, προκειμένου να προετοιμαστούν για την διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών του 2018,” ανέφερε χαρακτηριστικά ανακοίνωση προς το ABC News, μιας επίσημης ένωσης στελεχών πολιτειακής διοίκησης (The National Association of Secretaries of State).

Με την διεξαγωγή των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ να πλησιάζει χρονικά, ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής Τζέιμς Λάνκφορντ από την Οκλαχόμα, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο νέων κακόβουλων ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά του εκλογικού συστήματος των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η Ρωσία διαθέτει σχετικό εγχειρίδιο δράσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους.

Σε ερώτηση του ABC News αν τα συστήματα ασφάλειας των εκλογών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι ασφαλέστερα από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν το 2016, η Γερουσιαστής Καμάλα Χάρις από την Καλιφόρνια τόνισε: "Εργαζόμαστε γι’ αυτό.” "Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι δεν έχουμε εντοπίσει αποδείξεις ότι υπήρξε αλλοίωση των ψήφων, κατά την τελευταία εκλογική διαδικασία. Από την άλλη μεριά, είναι προβληματικό ότι οι Ρώσοι έκαναν τέτοιες προσπάθειες να δοκιμάσουν το εκλογικό σύστημα. Νομίζω ότι ακόμη έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας,” τόνισε η Κόλινς.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών στην Γερουσία δημοσιοποιήθηκαν, καθώς η επιτροπή ολοκληρώνει το πρώτο μέρος της ευρείας έρευνας της, για την υπόθεση της ρωσικής εμπλοκής στις εκλογές του 2016, συμπεριλαμβανομένου και του αν υπήρξε ή όχι συνωμοσία μεταξύ της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Τραμπ και της Ρωσίας.

Μία ακρόαση για τις νέες προτάσεις της επιτροπής αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα, με τις καταθέσεις αξιωματούχων του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, αλλά και εκλογικών αξιωματούχων.

Ο Μπουρ δήλωσε ότι ελπίζει πως η επιτροπή θα ολοκληρώσει τα τρία υπόλοιπα πεδία ερευνών της (εκτίμηση της Κοινότητας των Υπηρεσιών Πληροφοριών για την εμπλοκή της Ρωσίας υπέρ του Τραμπ, ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διάπραξη ή μη συνωμοσίας της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ με την Ρωσία) μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού.

Η επόμενη ανακοίνωση της επιτροπής για την πορεία της έρευνας αναμένεται σε περίπου 30 ημέρες, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις πηγής στο ABC News, το χρονοδιάγραμμα δράσης που έχει καταρτιστεί χαρακτηρίζεται ως αισιόδοξο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ