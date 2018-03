Αυτο-οδηγούμενο αυτοκίνητο της Uber σκότωσε πεζή

Η Uber Technologies Inc. σταμάτησε τις δοκιμές αυτόνομων οχημάτων, αφού ένα από τα αυτοκίνητά της χτύπησε και σκότωσε μια γυναίκα στο Τέμπε της Αριζόνα, γεγονός που σηματοδοτεί το πρώτο θανάσιμο ατύχημα που εμπλέκει την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.

Η 49χρονη γυναίκα, Elaine Herzberg, διέσχιζε το δρόμο, όταν το όχημα της Uber που λειτουργούσε σε αυτόνομη λειτουργία υπό την επίβλεψη ενός οδηγού ασφάλειας τη χτύπησε, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Τέμπε.

Μετά το περιστατικό, που συνέβη την Κυριακή, μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της. "Η Uber βοηθά και είναι μία έρευνα υπό εξέλιξη", δήλωσε η Liliana Duran, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τέμπε.

Η Uber ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σταματά τις δοκιμές όλων των οχημάτων με αυτόνομη τεχνολογία σε δημόσιους δρόμους στο Πίτσμπουργκ, το Σαν Φρανσίσκο, το Τορόντο και την ευρύτερη περιοχή του Φοίνιξ. "Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια του θύματος", δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας. "Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις τοπικές αρχές στην έρευνα του περιστατικού αυτού".

Σημειώνεται ότι εταιρείες, όπως η Alphabet Inc., η General Motors Co., η Uber και η Baidu Inc. επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη τεχνολογίας αυτόνομων οχημάτων, διότι αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την αυτοκινητοβιομηχανία, τις μεταφορές γενικότερα και τον τρόπο λειτουργίας των πόλεων. Ένας αναλυτής εκτιμά ότι η μονάδα Waymo της Alphabet αξίζει τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο θάνατος στο Τέμπε θα μπορούσε να επιβραδύνει τις δοκιμές και να υπονομεύσει την αισιοδοξία των εταιρειών.