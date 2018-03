Κατέρρευσε πεζογέφυρα στο Μαϊάμι, αναφορές για 6-10 νεκρούς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23:28

Από 6 έως 10 ενδέχεται να είναι οι νεκροί από την κατάρρευση πεζογέφυρας στην κομητεία Μαΐάμι-Ντέιντ στη Φλόριντα, με τους διασώστες να αναζητούν ακόμη ίχνη ζωής ανάμεσα στα συντρίμμια.

Η κατασκευή της γέφυρας, μήκους 54 μέτρων και βάρους 950 τόνων, είχε ολοκληρωθεί μόλις το Σάββατο.

Τουλάχιστον έξι τραυματίες ανασύρθηκαν και απομακρύνθηκαν με ασθενοφόρα. Οκτώ αυτοκίνητα παγιδεύτηκαν κάτω από την γέφυρα, είπε ο δήμαρχος Κάρλος Χιμένες.

Η γέφυρα περνούσε πάνω από έναν αυτοκινητόδρομο με έξι λωρίδες κυκλοφορίας και συνέδεε την πόλη Σουιτγουόερ με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Το Πανεπιστήμιο εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης των εγκλωβισμένων. Κάποια στιγμή η αστυνομία ζήτησε από τα ελικόπτερα των τηλεοπτικών σταθμών που πετούσαν από πάνω καλύπτοντας σε ζωντανή μετάδοση το δυστύχημα να φύγουν ώστε οι διασώστες να μπορέσουν να ακούσουν τις φωνές των παγιδευμένων ανθρώπων που ζητούσαν βοήθεια, ανέφερε το τοπικό κανάλι Miami TV.

Η εταιρεία Munilla Construction Management, που είχε εγκαταστήσει την πεζογέφυρα, με ανάρτηση στο Twitter έκανε λόγο για "καταστροφική κατάρρευση που προκάλεσε τραυματισμούς και απώλειες ζωών".

Cars are trapped under the bridge. Police confirm "multiple deaths.” @MiamiHerald pic.twitter.com/0XopSxLibE